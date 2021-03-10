在疫情籠罩之下，許多民眾無法如往常一樣出國旅遊，不過指揮中心日前公布，台灣和帛琉間的旅遊泡泡初步規畫團進團出，將採取綠色通道模式，讓不少國人相當期待。而交通部長林佳龍今(10日)在立院接受備詢時透露，除了帛琉外，新加坡、日本、韓國、越南等國都有透過管道積極洽談，其中新加坡最為積極。

指揮中心近期與帛琉洽談推動旅遊泡泡，指揮官陳時中昨在疫情記者會上表示，當旅客抵達帛琉後，希望能團進團出避免風險，而導遊也要打過疫苗，或是檢驗陰性，為的就是減低偽陽性所造成的困擾，而帛琉旅客來台，同樣是團進團出，相關人員也需持有陰性報告。

台帛之間的旅遊泡泡受到國人高度的關注，林佳龍今在立法院接受立法委員洪孟楷質詢時提到，目前除了帛琉外，也有其他國家在積極洽談中，不過最終還是需由中央疫情指揮中心來決定。

此外林佳龍透露，除了帛琉外，新加坡、日本、韓國、越南等國都有透過管道積極洽談，這些國家中，最積極的是新加坡。立法委員洪孟楷接著詢問，開放台帛旅遊泡泡後是否能真的帶動商機，林佳龍表示，目前看來對業者是有希望的，這就代表好的開始。

針對此事，指揮官陳時中表示，旅遊泡泡是交通部主管的業務，交通部會進行相關的接洽，接洽到一定程度才會報到指揮中心，目前指揮中心沒有討論到相關的規劃。

(中時新聞網)