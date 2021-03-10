勞動部勞動基金炒股案，台北地檢署8日依貪汙等罪起訴基金運用局前國內投資組長游迺文等12人。台北地院今（10）日開庭審理，被告之一、復華投信研究經理陳周倫否認犯罪，辯稱是因疫情趨緩、三倍券助攻，判斷消費者會有「報復性消費」，才看好遠東百貨的股票。

陳周倫表示，他長期研究遠百股價與市場變化，認為2020年下半年因疫情趨緩，加上政府三倍券助攻，國民又無法出國，只能在國內消費，因此判斷「報復性消費」會帶動百貨業成長，遠百2021年獲利可望超過2019年，才製作報告推薦進場，但後續審核、下單決策與他無關，他並不清楚。

陳周倫說，復華的投資副總劉建賢在1、2週前就口頭要他研究遠百，因為他過去就有資料，且參考其他投顧公司的報告，因此很快就計算出遠百2021年的預估淨利及市場評價，劉8月12日用LINE要求製作進場報告，只是請他上傳報告檔案。

陳周倫並說，9月16日劉打電話要他合理化報告數據，他把遠百公布的第2季財報和8月營收納入考量後，發現EPS多25％，毛利率上調2％，比他原本預估的還要高，才會更新數據出具第2份報告，絕對不是配合長官製作不實報告，種種作法在公司內部都是常態。

至於目前在押的游迺文，北院定本月12日首度提他出庭訊問。

檢方起訴指出，游迺文為了升官，與寶佳資產投資主管邱裕元合作，自去年7月起策畫操縱遠百股價，2人並與寶佳執行長唐楚烈之子唐振堯、復華投信執行副總邱明強及劉建賢約餐敘，6萬餘元餐費由寶佳支出。

同年一場晨會，游強硬要求交易室買入遠百股票，甚至跳過交易室直接要求元大證券高價購股，代操勞動基金的復華投信也同時進場，致勞動基金虧損。陳周倫在本案中涉嫌受邱明強、劉建賢指示製作不實報告，涉犯業務登載不實罪。

(中時 )