內政部長徐國勇（左5）與立委劉櫂豪（左4）視察台東社宅預定地點。（蔡旻妤攝）

內政部長徐國勇、營建署長吳欣修10日在立法委員劉櫂豪陪同下到台東市社會住宅基地勘查，並宣布將在台東市區再興建2處社宅，第1期198戶、第2期90戶，總戶數288戶，第1期將於6月發包設計監造，預計2025年興建完成，其中5％保留給基層警察住宿，「警察當厝邊，治安更有保障」。

吳欣修簡報指出，第1期的大同路基地有0.38公頃，將建198戶，建造經費6.5億，將於7月發包，預計2025年完成；另在四維路與強國街口選定0.19公頃基地，預計興建90戶，建造經費3.2億，預計2023年招標。

徐國勇表示，這2處台東社宅的投入經費不含土地成本就高達10億，房子只租不賣，租金僅有市價的8成，弱勢族群可享64折；他說，青年省下房租開銷，就多了可支配所得，可早日存下第一桶金購買房子。此外，社宅有5％將保留給2線1星以下基層警消入住，警察當鄰居，住戶更安心。

此外，大同路社宅將有很大的開放空間，供里民活動使用，另結合老人日照中心，由政府進行物業管理，並提供社區老人「包租代管」服務，也就是獨居老人可以委託管理出租自己的房子，當然也可以選擇住進社宅。

劉櫂豪強調，社會住宅政策的落實，是為了幫助家庭增加實際收入，提昇居住品質，供設籍台東鄉親提出申請，並依住宅法規定保留3成優先戶，一般戶最長可租3＋3年，優先戶可租6＋6年，另經評估青年返鄉的租屋需求高，因此1房房型佔6成，幫助青年返鄉創業的意願。

內政部指出，社會住宅是社會穩定不可或缺的重要力量，社會住宅第一階段(2017至2020年)在中央協助，地方主導下，已成功達成4萬戶目標。接下來第二階段(2021至2024年)將以中央推動為主，地方協力配合，持續衝刺第二階段接興建8萬戶目標。

(中時 )