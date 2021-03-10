苗栗縣17個基層農會10日召開理、監事會選舉完成理事長、常務監事選舉並聘任總幹事，其中苗栗市農會被視為一級戰區，苗栗市農會現任總幹事謝錦明、前任總幹事吳世垣再度對壘角逐總幹事寶座，兩派對決激烈，雖會中有4人提出爭議選票主張無效選舉，憤而離席，但未釀衝突並順利選出理事長賴桂煖，遴聘總幹事謝錦明。

苗栗市農會選舉兩派勢均力敵，2日會員代表大會戰況激烈，45位會員代表選出9席理事，但有1人缺席，兩派各掌握22席，投票結果一度戰成平手，最後用抽籤決勝負，謝錦明陣營拿下5席獲勝。

10日苗栗市農會召開新任理事會，理事郭豐煊等4人表態，理事選舉有1張選票沾有指印，已由江縣雄提出聲明異議，4席理事主張「爭議選票、選舉無效」，在座位擺放聲明異議書後集體退席。警方也到場外戒護，幸好未發生衝突，最後由5席理事投票選出理事長賴桂煖，遴聘總幹事謝錦明續掌市農會。

苗栗縣政府農業處表示，苗栗市農會理事會有半數以上理事出席，選舉理事長遴聘總幹事依法完成程序，針對聲明異議將依法了解處理。

農業處說明，基層農會順利產出理事長、常務監事、總幹事，其中公館鄉農會監事會因有監事請假，預定15日召開監事會，理事會選舉理事長林乾銘，聘任總幹事古雪雲。其餘農會三巨頭名單順利出爐，苗栗縣農會則將於19日召開會員代表大會選舉第19屆理事、監事及出席上級農會代表。

(中時 )