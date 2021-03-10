看戲時，一齣接一齣，像在遊樂園排隊搭遊戲器材，坐完咖啡杯再搭旋轉木馬。連年在嘉義民雄舉辦的草草戲劇節，今年邁入第13年，首度嘗試安排觀眾每半小時看一齣戲，故事題材以嘉義故事為主，包括畫家陳澄波、青年返鄉故事等。

策展人汪兆謙表示，他非常欣賞法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝術節，整座城市都是表演舞台的概念，一直努力實踐，希望在家鄉嘉義舉辦以一座城市為基地的藝術節，「從過去一直以民雄為基地，今年除了民雄，也第一次到嘉義市舉辦，同時嘗試議題劇場，聚焦地方故事。」

這5齣議題劇場包括《洄游記展～我們都是一家人～》、《(±)嘉義人(∓)》、《畫外之音》、《諸羅假期》與《農系少年威! lóng-sī siàu-liân-uē!》，故事內容探討嘉義地區的新住民、老年化社會、畫都美稱、特色輪普和青農議題，運用嘉義地區的日常生活，並透過橋段設計與觀眾互動，每場演出長度為30分鐘，共有15場次。

此外，往年草草戲劇節會邀請多組表演團隊接力熱演，今年仍會持續，預計有國內近百組表演藝術團體、超過400場的演出活動、近70場工作坊和講座，在嘉義縣表演藝術中心和嘉義文化創意產業園區舉辦，於3月13日、14日、20日和21日登場。

(中時 )