看戲時，一齣接一齣，像在遊樂園排隊搭遊戲器材，坐完咖啡杯再搭旋轉木馬。連年在嘉義民雄舉辦的草草戲劇節，今年邁入第13年，首度嘗試安排觀眾每半小時看一齣戲，故事題材以嘉義故事為主，包括畫家陳澄波、青年返鄉故事等。
策展人汪兆謙表示，他非常欣賞法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝術節，整座城市都是表演舞台的概念，一直努力實踐，希望在家鄉嘉義舉辦以一座城市為基地的藝術節，「從過去一直以民雄為基地，今年除了民雄，也第一次到嘉義市舉辦，同時嘗試議題劇場，聚焦地方故事。」
這5齣議題劇場包括《洄游記展～我們都是一家人～》、《(±)嘉義人(∓)》、《畫外之音》、《諸羅假期》與《農系少年威! lóng-sī siàu-liân-uē!》，故事內容探討嘉義地區的新住民、老年化社會、畫都美稱、特色輪普和青農議題，運用嘉義地區的日常生活，並透過橋段設計與觀眾互動，每場演出長度為30分鐘，共有15場次。
此外，往年草草戲劇節會邀請多組表演團隊接力熱演，今年仍會持續，預計有國內近百組表演藝術團體、超過400場的演出活動、近70場工作坊和講座，在嘉義縣表演藝術中心和嘉義文化創意產業園區舉辦，於3月13日、14日、20日和21日登場。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。