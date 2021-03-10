高雄苓雅區某高中袁姓生活科技教師教學幽默風趣，與學生們相處融洽，卻遭到指控他利用課餘時間開設宮廟兼差當「乩童」，甚至訂出奇怪規定，要求信徒捐獻或罰款，對此校方表示，袁師利用課餘時間兼職一事是否違反教師法，校方已經著手深入調查。

有民眾向媒體爆料，袁姓教師斜槓賺很大，不僅在林園開設宮廟，還和信徒簽訂顧問合約，信徒必須按月給付顧問薪資，並訂出諸多光怪陸離的不樂之捐規則，甚至在神壇後方私設麻將間，要求信徒跟他打麻將，另外與人也有財務糾紛。

袁姓教師也出面對外說明，謝姓爆料者陳述的狀況與事實有極大出入，她因為自己的財務狀況，在去年背信離開公廟，廟方有意想找其和解，但謝女避不見面，隨後還發現他以前委託謝女處理的保險簽收單，都是謝女自行偽造簽名，目前相關案件都已經進入法律程序。

袁師表示，公廟內的幹部成員皆為無給職，他並無兼職事實，該說法根本子虛烏有，廟內的所有捐款，都是大家出於自由意識進行捐獻，而打麻將只是大家茶餘飯後的休閒娛樂，而且他調閱對話紀錄後，可以證明都是由謝女主動邀約，對於謝女指稱宮廟私設麻將間，讓他覺得相當誇張。

對此，校方表示，袁師在校教學認真，也並沒有因此事影響學生的受教權，教學一切正常，而教師在外兼職，至於課後的兼職行為是否違反教師法？目前仍在積極調查當中，校方未來也會利用校務會議、導師會報的時間，給予教師們教師法的宣導，叮嚀教師們做好本分內的工作。

(中時 )