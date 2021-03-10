台中捷運終於要通車了。中捷綠線去年因列車連結器軸心發生重大故障，停駛至今已110天，期間歷經軸心升級更換、中捷故障審查委員會6次嚴格審查與測試，市長盧秀燕10日宣布，中捷綠線將於3月25日展開30天試營運，並於4月25日正式通車商轉，開創台中交通新紀元。

「讓台中市民久等了」，盧秀燕率領台中市政府與台中捷運公司團隊向市民鞠躬，她表示，捷運綠線經過中捷故障審查委員會嚴格把關、多次場勘，上周最後確認18列車完全修復，市府預定3月25日展開試營運、4月24日為通車準備日，並於4月25日舉辦中捷綠線通車儀式。

盧秀燕說，從今天開始，台中捷運公司將進行18輛列車全車隊、全時段運轉測試，而在試營運期間，不論台中市民或外縣市民眾，都必須持電子票證搭乘捷運、但全部免費乘車。捷運綠線通車是市府對市民的承諾、也是負責任的表現，台中市將迎接捷運新生活。

交通局長葉昭甫表示，中捷故障審查委員會經過交叉詰問、提問等嚴格的審查，確認列車在材料、設計、製造、組裝及運轉五大驗證都安全，才同意恢復通車。其中，材料強度原本不足、新軸心已提升；過去在製造過程有熱處理不當情況、新軸心也採用先熱處理再機械加工的方式，可避開區間應力不足的問題。

葉昭甫強調，市府同時也要求北捷局、川崎重工提供三大防護動作，第一就是延長保固期間，同時針對3個月、6個月及之後的每年定期檢驗，列車連結器都必須卸下檢查有無異常，此外，相關連結器運轉監控也必須執行，透過五項安全驗證、三大防護工作，確保運行安全。

「安全上路，我們準備好了。」台中捷運公司董事長林志盈說，中捷綠線是全自動無人駕駛列車，第一階段運轉測試從今天展開，將每天根據前一日的運轉情況調整，並針對轉彎噪音、加速減速等問題改善。此次試營運與去年不同，將從早上6點至晚間12點全時段試營運，並針對假日時段每5分半鐘發車一班，並配合高鐵收班時間、在晚間12點15分加開一班車。

(中時 )