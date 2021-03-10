彰化首座和興青年創意基地以公益換租，已徵選8個入駐者，僅剩1個7坪多單元招租中，結合歷史文化空間，提供青年創業的創意聚落。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化首座和興青年創意基地以公益換租，已徵選8個入駐者，僅剩1個7坪多單元，是繼鹿港桂花巷藝術村以藝術換租，打造成人氣景點之後，大規模的老屋修繕，提供青年創業集合聚落，即將入住有烘培、青農果醬、文創設計等，多采多姿，即將在6月底試營運。

鹿港是台灣歷史文化重要發源地，鹿港鎮中山路上的和興派出所，前身是鹽業總館，負責調度中部地區的鹽，全盛時期與布袋、北門、安平共稱「臺灣四大鹽場」，見證風華一頁；日本時期改為警察派出所，興建附屬宿舍群。

和興派出所2018年登錄為歷史建築，派出所後方宿舍群納入「再造歷史現場」，縣府創意再出擊，投入3200萬元修繕，不同以藝術家進駐模式，引入地方青年活水、創業傳習，創造群聚經濟效益；募集喜歡鹿港的青年，在這裡產生人文與街區環境間的有機互動。

和興青創基地，8棟建物可招商9家進駐單位，青創基地總面積為1377平方公尺，僅剩最後一處「108-5號1樓」7坪大空間，正進行第3次招商，13日上午10點到中午12點，開放現勘場地，盼青年不一樣想法，再創活用文化資源之典範。

此外，鹿港鎮上的長源醫院、金盛巷和摸乳巷補助修繕老屋也實驗以公益換租，長源醫院作為影像館，後方閒置空間約5坪，進駐者提出以照相機造型容器賣愛玉，點子新穎，金盛巷、摸乳巷老屋各提出陶藝和文創書店等獲得進駐資格，將在3月20日聯合開幕。

「古韻和新潮一點都沒違和感，不斷蹦出新火花」，歷史的鹿港吸引懷古、念舊，也號召了新世代青年汲取靈感和創造新歷史。

縣長王惠美表示，透過貼近生活的文化保存行動，結合歷史性建築物、無形資產，串連鹿港民俗文物館、丁家古厝、鹿港鳳山寺、鹿港龍山寺、文開書院、福興穀倉等景點，讓鹿港的歷史變遷與現代連結，打造街區再生。

(中時 )