歐美家用健身器材需求續強，健身器材廠明躍(4151)2月合併營收2.6億元，年成長395.36％，續創歷年同期新高；前2月營收5.6億元，年增210.31％。明躍表示，去年基期較低的情形下，2月營收成長幅度大，受疫情影響，產品交期拉長，以目前接單狀況來看，第一季營收可延續去年旺季表現。

受惠疫情帶動歐美家用健身器材消費，明躍的OEM、ODM、OBM(自有品牌)業務主要市場均在歐美地區，訂單持續暢旺。市場需求強烈，加上海運壅塞狀況仍未緩解，產品交期拉長，第一季的營收表現延續去年底歐美消費旺季，明躍也持續加班生產因應。

由於疫情推動線上教學居家健身快速成長，此趨勢已逐漸取代健身房需求，預期疫後居家健身仍將是主流，高階家用健身器材市場成長趨勢不變。若以下半年進入旺季的產業傳統表現來看，明躍今年在淡季之中的1、2月營收均創下歷年同期新高，並且是去年旺季營收水準，今年公司的旺季表現將可期待。

(時報資訊)