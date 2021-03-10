明基材(8215)今天舉行線上法說會，董事長陳建志指出，由於目前面板產業市況依然熱絡，偏光片訂單能見度可到上半年，目前公司產能保持滿載，供需緊張狀況在下半年新產能開出後，吃緊狀況可望恢復到平衡。

明基材2020年營收150.49億元、年增7.9％，毛利率15.11％、稅後淨利3.95億元，年增54％，是3年來最好成績，每股盈餘1.23元。以產品營收占比來看，電視為主要應用占比50～60％，顯示器占比30～35％，筆電占比20％，其他占比5％。

汽車電子材料方面，電池隔離膜正式出貨給一家日系車廠，同時進行另一家日系車廠品質系統認證，若是順利通過認證，預計2022年出貨。

醫療產品重心在台灣和大陸市場，預估醫療產品事業今年營收成長幅度可望超過50％。明基材目前偏光片、非偏光事業營收比重分別為85％、15％，今年非偏光事業營收比重朝20％邁進。

經營階層指出，目前產能滿載，上半年偏光片需求確定，雖然短期供需緊張，但沒有缺貨問題，公司仍不願對產品是否漲價多所回應。而對近期日圓升值影響購料，表示將努力把影響程度降到最低。

(時報資訊)