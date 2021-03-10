關務署表示，我國對自大陸產製進口過氧化苯甲醯產品繼續課徵反傾銷稅案，財政部10日啟動第二次落日調查，調查結果最快於年底出爐。

過氧化苯甲醯產品為特定化學品，主要用在紡織物、頭髮等漂白用途。

我國自2010年5月20日起對自中國大陸產製進口過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅，2016年3月14日公告繼續課徵，課徵期間至2021年3月13日將屆滿5年。

財政部於2020年8月3日公告，籲請國內同類貨物產業代表如認有繼續課徵之必要，可提出申請，原案申請人育宗特用材料股份有限公司於2020年9月3日提出繼續課徵反傾銷稅申請。

關務署進一步說明，依據申請人提供之資料，認涉案貨物已達如停止課徵反傾銷稅，傾銷及損害將繼續或再度發生之合理懷疑，財政部決定進行調查。

依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第44條第4項規定，財政部應自公告進行調查之日起6個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部。

經濟部應自公告進行調查之日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知之翌日起2個月內完成認定，並通知財政部。財政部則應於接獲經濟部通知之翌日起10日內，提交該部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

(工商 )