吳東諺10日出席藝起發光舉辦的「2021愛在四月天」活動，他的愛妻白家綺剛順產第四胎愛女朵拉，他近日天天陪妻女住月子中心，因活動難得離開老婆身邊，他自曝兩人走來不易，因為女強男弱，甚至一度想離婚，「我和綺綺結婚時，不管名氣、收入，還是資歷都有落差，她之前覺得我就是要聽她的，家由她主導，我曾經覺得自己好像不管怎麼盡力都達不到她的要求，所以一度感覺無法再跟她走下去」。

吳東諺坦言這個差異影響了婚姻生活，沒有在正確位置上，兩人會不停摩擦，他甚至自嘲在家地位有如男傭，「我不管什麼事情都會盡可能做到好，因為不喜歡衝突，但有時候心裡會浮現放棄念頭，只是沒勇氣開口，因為我們有小孩」，幸好後來兩人一起受洗，他笑稱彷彿換回一個全新的老婆。

宋逸民（中）率藝人朋友分享自身故事。（藝起發光提供）

吳東諺感謝當初兩人作了改變，所以現在才能繼續有信心地往前走。宋逸民也提及自己當初與老婆陳維齡發生婚姻危機，開始接觸信仰，也得到很好的改變。

(中時 )