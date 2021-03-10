荔枝椿象為外來種害蟲，往年4、5月為交配盛期，期間大量刺吸龍眼、荔枝等作物，造成果實減產，最慘甚至無收。（行政院農業委員會林業試驗所助理研究員徐孟豪提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園也有蟲蟲危機？近日中南部出現荔枝椿象，縣市政府動員拼防治，桃園市也有民眾發現龍潭行政園區、平鎮雲南文化公園的行道樹，出現成群紅色蟲隻，讓地方居民好擔心，市府農業局前往查看時，確認該蟲為本土昆蟲「紅姬緣椿象」，平時與台灣欒樹共生，不會危及樹木健康，算是虛驚一場。

荔枝椿象為外來害蟲，往年4、5月為交配盛期， 期間大量刺吸龍眼、荔枝等作物，造成果實減產，最慘甚至無收。近期，有民眾外出散步時，赫然驚見道路間的欒樹上有整群體色紅豔的「小點點」群聚，引人疑猜，嚇得趕緊通報農業局。

經農業局派員確認，原來民眾「認錯兇手了」，該蟲其實是本土常見的昆蟲「紅姬緣椿象」，體型較小，身形呈水滴狀，多在冬末春初時，吸食台灣欒樹的已成熟的果實枝液，對人、樹皆無害，甚至扮演欒樹生態平衡的重要角色，因此無須噴藥撲殺。

農業局農務科長林鎧亮解釋，荔枝椿象外型較大，形狀偏方，顏色呈橘紅，除刺吸取食龍眼、荔枝外，也會附著在同為無患子科植物的台灣欒樹上，當蟲體受到驚擾，還可能分泌毒液，造成皮膚紅腫灼傷，建議民眾別輕易觸碰。

林鎧亮解釋，桃園受荔枝椿象蟲害範圍多在都會區，道路、公園及校園都可能見到，去年春夏之交時，桃園1-4號埤塘公園就曾出現牠的蹤跡，幸虧立即通報才順利消滅，目前市內尚未傳出災情，建議民眾若發現害蟲現蹤，可通報該區公所、農業局及桃園農改場派員處理，避免擴散至其他地區。

(中時 )