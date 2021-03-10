桃園市龍潭區聖亭路300巷狹窄難行，路幅僅3米，還有電桿、路樹林立在側，導致會車不易，駕駛時常卡在半路、難以動彈，地方爭取拓寬已久，年前協調5戶居民點頭拆遷後，目前建物已拆除完畢，市府工務局預計3月15日進場施作，將路面重鋪拉寬至6米，讓通行更加寬敞便捷。

聖亭路300巷長約83米、寬約3米，早期為茶農運貨往來之路，後續開發成通行道路後，人車漸漸增多，會車問題附上檯面，車輛擦撞與回堵情事天天發生，讓地方住戶苦不堪言。

龍祥里長彭春蘭說，近年龍潭工業區發展快速，加上該巷道連接聖亭路、干城路及中豐路等要道，尖峰時期常有駕駛湧入，會車時常卡在路中間，導致交通壅塞；除巷道狹窄外，由於該巷口具坡度，不少長者載孩子上學時，停等在路口時若要閃避大車，時常會不慎發生車禍，地方爭取擴寬聲浪也越來越大。

市議員徐玉樹指出，他去年已邀集各單位商談擴寬事宜，無奈工程涉及私人土地，地主不點頭也束手無策，但工務局鑑界時發現，有5戶居民的房舍佔用到部分國有土地，但退縮部分無法達到理想拓寬範圍，因此採用商談補償費的方式，讓地主點頭同意拆遷。

工務局工程用地科長林彥廷表示，此案被納入市府推行的「開瓶計畫」，市府體諒居民早期不知房舍佔用到國有土地，因此編列350萬經費作為補償，目前已將5戶民宅拆除，周邊電桿也將於近日拔除，整體擴寬工程將為期1個半月，3月15日正式動工後，預計5月正式完工。

(中時 )