高雄市長陳其邁已上任半年，根據今(10)日一份平面媒體民調顯示，高雄市民對陳其邁的施政滿意達到超過6成8，尤其青年族群達到8成。陳其邁市長回應民調只是參考，該如何更接地氣、服務更多市民才是重點。

陳其邁也表示要跟時間賽跑，努力回應市民關心的事情，例如：產業轉型、促進就業與改善交通跟降低空汙。陳其邁也說近期大型工程，如中博高架橋拆除、民族陸橋拆遷，都是高雄市的轉型關鍵，他感謝施工人員，也勉勵局處首長，過程中要虛心接受各方意見，必須更貼心服務市民。

在高雄市民最關心的招商與5G AIoT部分，中央已經宣布國家級的經濟建設計畫，約投資110億加大高雄數位轉型的力道，橋頭科學園區的進度也都如期進行，輕軌也恢復動工，未來可串聯亞洲新灣區，

陳其邁也表示未來面對議會，會以謙卑態度與議會溝通，在整個施政推動上，會加快腳步跟時間賽跑，努力落實施政，也希望市民更多的指教。

(中時新聞網)