台灣與帛琉的旅遊泡泡即將成形，旅遊體驗平台KKday即日起至3月25日推出「帛琉旅遊泡泡夢想包」，消費者只要支付99元就能參加KKday未來「帛琉夢幻群島多日遊首航團」免費名額抽獎，將有1名幸運兒可獲得KKday首發台灣帛琉單人全程來回機票、酒店住宿與團體行程。

KKday表示，看好民眾相揪親朋好友出遊的渴求與防疫考量，台帛旅遊泡泡行程將以精緻迷你小包團、戶外體驗、避免人群接觸為規劃方向，無論是家庭出遊、蜜月假期都適宜。

KKday旗下伴手禮品牌KKgift即日起至3月25日推出「帛琉旅遊泡泡夢想包」活動，消費者只要造訪官網活動頁，並完成線上支付99元，就能參加KKday未來帛琉夢幻群島多日遊首航團抽獎，活動將抽出1名幸運兒，免費獲得未來KKday首發之台灣帛琉單人全程來回機票、2人1室酒店住宿以及團體行程，僅需自理稅金、小費、檢疫等相關費用，得獎名單將於3月31日在官網公布。

(中時 )