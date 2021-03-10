連假期間放縱自己大吃大喝、作息不正常，收假後上班發現皮膚出現暗沉、細紋、色素不均或冒出痘痘，尤其熬夜容易引起皮膚缺水，導致乾癢、泛紅，紋路悄悄爬上臉。皮膚科門診發現，連假過後常會遇到這類患者希望進行肌膚搶救工程。

晨悅診所張皓強醫師表示，臉部皺紋可分為動態和靜態2種紋路，前者是當擠眉弄眼、大笑時，抬頭紋、魚尾紋和法令紋就會跑出來；後者則會因為短期生活作息不正常，表淺皮膚保水度不夠，皮膚細紋變得更加明顯。面對紋路，除了勤加保養、改變習慣外，透過醫美療程的輔助則有事半功倍的效果。

張皓強醫師進一步說明，臉部之所以會產生抬頭紋、魚尾紋和法令紋等動態紋路，是因為肌肉牽扯皮膚造成，可利用注射肉毒桿菌來抑制肌肉運動達到改善；靜態紋路的出現則與皮膚淺、中及深層的保水度是否足夠有關，醫美療程上會建議使用音波治療針對深層肌膚、電波刺激表層肌膚，肌膚最表淺部位可搭配飛針或滾針的微針療法，搭配SSLab PLT或玻尿酸等加強修補，有助改善臉部細小紋路及最易顯老的眼周細紋，讓肌膚由裡到外進行完整修復工程。

通常20多歲的年輕肌膚經過熬夜，皮膚1、2天就能完成修復，若是4、50歲的熟齡族群肌膚代謝能力下降，在熬夜後可能1至2周才會恢復。張皓強醫師指出，使用電波、音波或雷射等，這些主要是透過儀器刺激皮膚膠原蛋白增生和重新排列，不過在提供刺激的同時，如果沒有供應足夠養分和輔助原料，發揮的成效可能有限，療程中搭配使用SSLab PLT就能扮演皮膚加速修補的關鍵角色，促進皮膚表層的新生、緊緻和恢復彈性。

張皓強醫師解釋，PLT增生療法是抽取自身全血250c.c.，經由專業實驗室以專利技術，定量萃取出血小板製成10至20瓶SSLab PLT粉末凍晶，保存3年仍可保留血小板生長因子活性。不同於傳統PRP療法必須每次抽血進行血液離心，PLT增生療法僅需1次抽血，適合害怕每次抽血的人，SSLab PLT血小板凍晶以生理食鹽水回溶後即可進行施作，也可與肉毒桿菌或玻尿酸等搭配使用。

張皓強醫師建議一般人在做PLT療法治療前能維持正常作息2至4周，血液的品質與效用佳才能達到預期效果。（圖／張皓強醫師、NOW健康提供）

張皓強醫師分析，針對整體皮膚狀況較差、希望全面改善的人，會建議1年進行1次電、音波雷射等療程，施用電、音波雷射前2個月先進行每月1次的PLT療法，讓原本狀況不好的皮膚進行基礎打底；第3個月再施作電、音波雷射搭配PLT療法，後3個月再進行每月1次的PLT療法，前後總共完成6次的PLT療法，如此能有效率刺激皮膚膠原蛋白增生，透過這樣的做法，原則上可讓單純進行電、音波雷射的成果延長1年半至2年。

由於PLT療法需抽自身血液，排除不敢抽血、自體免疫疾病、糖尿病、長期服用抗凝血劑或癌症患者等，張皓強醫師建議一般人在治療前能維持正常作息2至4周，血液的品質與效用佳才能達到預期效果。

此外，特別提醒進行醫美療程務必做好皮膚「清潔、保溼、防曬」3大要素，臉部洗完不緊繃、每天早晚適度清潔，夏季保溼適時補水、冬季保溼著重鎖水，出門擦防曬抵禦紫外線，並搭配正常生活作息，才能持續保有好膚質與美麗。

(中時新聞網)