韓國外交部星期三表示，韓國已同意增加2021年的駐韓美軍的自付費用，比往年增加13.5%，以後韓國將每年負擔10.3億美元，這是近20年來最大的增幅。駐韓美軍人員總數約28,500名。

路透社報導，美國前總統川普曾經抱怨，美國各盟國的防衛重任都在美國身上，實在不公平，各個盟國應該增加相應的代價，他當時要求韓國每年應該支付多達50億美元，在經過幾輪的談判後，韓國同意增加支付，最近達成結論。

韓國外交部在一份聲明中說：「該協議解決了持續了大約一年零三個月的真真期，新的協議重申了美韓同盟的重要性，也穩定美軍駐紮部隊。」

外交部表示，根據與美國簽署的一項協議，2022~2025年韓國將逐年提高其分攤的費用，與國防預算增幅保持一致，今年的國防預算增幅為5.4%。

目前約有28,500名美軍駐紮在韓國，這可視為韓戰的遺留。1950~53年的韓半島戰爭是以「停戰」中止，而沒有簽定和平條約，因此嚴格來說，韓戰並沒有真正結束。

(中時新聞網)