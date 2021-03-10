麗彤生醫（6539）受惠春節愛美商機＋保健新品助攻，自結2月營收1.46億元 年增12.47％累計前二月3.27億元，成長14.12％。

麗彤表示，該公司在通路布局上持續推動醫美管理平台與醫美診所策略聯盟，提供醫美消費者術前術後肌膚及問題肌膚調理，並擴大保健及保養品之銷售。目前在全台策略聯盟的醫美診所共計12家，DV皮膚管理中心9家，今年目標再增加一～二家醫美診所策略聯盟，以維持DV醫美管理平台的市場領先地位。

展望2021年，麗彤董事長張麗綺表示，公司專注於發展美麗與大健康事業，自有品牌DV持續於每季推出一～二款保健/保養品；同時旗下DV皮膚管理中心及DV官網擁有60萬線上會員的穩固基礎，今年將導入會員系統大數據等分析功能，期優化會員服務，增加客戶黏著度，未來在縱橫雙向的策略綜效下，可成為公司穩健發展的主要動能。

(工商 )