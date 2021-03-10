車用DRAM相關應用目前分為四大領域，包含車載資訊娛樂系統 （Infotainment）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資訊系統（Telematics）、數位儀錶板（D-cluster）。然而，現下市售車款DRAM消耗量仍低，僅車載資訊娛樂系統使用量最高，且該項目相對ADAS系統來說，進入的門檻較不受車輛安全或現行法規所限制，因此吸引不少半導體與記憶體廠搶進。

集邦科技（TrendForce）預期，至2024年除了車載資訊娛樂系統仍是車用DRAM消耗的主要應用外，另隨著自駕等級的提升，車用DRAM位元消耗量將占整體DRAM位元消耗量3％以上，其後續潛力不容小覷。

TrendForce進一步表示，由於汽車對於安全性的要求遠高於一般消費性電子裝置，對於品質與耐用性的嚴謹度無法相提並論，因此車商從新車開案、驗證、到實際上市的日程可能相隔3～5年，也使得目前市售車款與開案中的相比，記憶體容量及規格會呈現極大落差。

從車載資訊娛樂系統來看，在基礎影音娛樂的運算要求下，該項目為市售車中目前DRAM使用量最高的類別。不過由於功能仍相當簡易，主流DRAM用量也僅在1～2GB而已，而隨著畫質的升級、影像傳輸速度的提升，開案中的解決方案有往4GB、高階的朝向8GB轉進的趨勢。產品規格方面，由於車載資訊娛樂系統目視距離較近，因此畫面傳遞延遲時間必須極短以防頓挫感產生。在速度及頻寬的要求下，DRAM規格也從2Gb/4Gb DDR3慢慢往8Gb LPDDR4靠攏。

從先進駕駛輔助系統來看，目前發展可分為兩種體系，一種是發散式如倒車雷達，其DRAM用量亦僅需2Gb/4Gb即可；另一種則為集中式，將各感測器截取到的資訊直接傳回中控作整合及運算，採用2Gb/4GB較高的DRAM用量。然目前市面流通的車輛仍以ADAS level 1～2為主，因此DRAM用量仍低。往後隨著自駕等級往level 3以上發展，甚至AI功能的加入，由於車輛須具備整合資訊並立刻作出判斷的能力，對於感測器所捕獲的大量資料必須即時處理，因此對於頻寬的要求也更大，將帶動DRAM規格自DDR3、往LPDDR4/4X、再下一步往LPDDR5、甚至GDDR6/HBM演進，然考量到現行法規因素，實現恐仍需時日。

從車載資訊系統及數位儀錶板來看，前者為車輛的通訊系統，目前主流搭配的記憶體皆為MCP解決方案，由於該系統與基頻高度相關，因此皆搭載LPDRAM。未來隨著車對車互連與通訊（V2V）和車聯網（V2X）的必要性上升，記憶體頻寬將是重要考量，DRAM規格也將由以往的LPDDR2逐步導入LPDDR4/LPDDR5，然其成長快慢將取決於5G基建的興起速度，因其仰賴5G網絡執行點對點串聯。最後數位儀錶板部分，DRAM用量也僅在2Gb/4Gb，依照儀錶板數位化的程度而有所不同，不過此類別未來DRAM用量的增幅並不高，未來可能朝向與車載資訊娛樂系統整合成中控系統。

(工商 )