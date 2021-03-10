台東縣縱谷3鄉鎮農會已選出理事長、常務監事，並遴聘總幹事。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣縱谷3鄉鎮農會已選出理事長、常務監事，並遴聘總幹事。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣8個基層農會10日起辦理理監事會議，縱谷3鄉鎮農會首先登場，結果池上、關山農會及鹿野3位總幹事在任內工作績效卓著皆順利連任，縣長饒慶鈴表示，池上游玉櫻、關山邱美玲及鹿野陳正笙都是績優總幹事，得以連任，繼續造福農民。

縣府農業處長許家豪指出，各鄉鎮市農會10日起連續3天舉行理監事會議，由池上、關山農會及鹿野地區農會打頭陣，會議中選出理事長、常務監事，並遴聘總幹事，選舉結果為池上鄉由李業榮當選理事長、游玉櫻連任總幹事、李瑞鸞出任常監；關山鎮周敏偉連任理事長、邱美玲連任總幹事、許清木連任常監；鹿野地區農會由黃點當選理事長、陳正笙連任總幹事、黃玉蘭連任常監。

池上鄉農會在游玉櫻總幹事的帶領下，推廣觀光、農產行銷、來客消費等，創下高達7億多元的營業額，是歷年來最頂尖的績效、經濟效益亮眼。池農獲得全國奬項無數，堪為台東農業之光，2020年不只把遊客引入台東，還把錢留下來，真是不簡單！

關山鎮以稻米產業為主要經濟命脈，在邱美玲總幹事的帶領下，積極輔導在地青農及小農，並成立直銷驛站提供服務平台，締造營業佳績；此外，以穀倉改造的關農田媽媽餐廳，讓用餐的客人不僅可以吃到非常Q又好吃的米飯，更可以一同欣賞牆面的畫作及窗邊的花海；農會超市，經過空間改造後寬敞明亮，逛超市就像在百貨公司一樣，更為貼心及周到。

鹿野陳正笙總幹事將鹿野紅烏龍茶行銷到世界各地，讓農民賺取外匯之外，與縣府啓動鹿野鳳梨工廠多元加工，將鮮果轉入加工廠，降低立即銷售壓力，為農民開拓果乾市場。

饒慶鈴除了恭喜他們順利連任，也邀請縱谷3農會的理事長、總幹事及常監一起做台東農民最堅強的後盾，爭取最大的福利及權益。

(中時 )