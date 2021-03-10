民進黨憲政改革小組今召開會前會，民進黨副秘書長林飛帆今表示，今天會前會的共識是，3月31日召開工作小組第一次會議，凝聚黨版共識為目標。

林飛帆會後轉述，今召開會前會，第一就是先就憲改小組的開會形式跟工作規劃，初步交換意見，這個工作小組的目的，就是為了凝聚修憲草案；第二就是，在未來的修憲的期程，相關的討論都會在這個工作小組共同討論。

他表示，所以目前為止，憲改小組還沒有針對詳細的實質內容討論，只是初步交換意見。

日前民進黨憲改小組共同召集人之一、總統府資政姚嘉文接受媒體專訪表示，民進黨的黨章、黨綱，黨的立場就是制憲及國家的名稱要叫做「台灣共和國」，這不是姚嘉文或蔡英文的意思；憲改小組設在民進黨就是黨要做為一個運動機器，如同當年的總統直選一樣，努力去推動，但不必設定時程。

但晚間民進黨隨即發出新聞稿打臉姚嘉文表示，憲改小組之會前會，目的是針對小組的運作方式，請三位共同召集人做初步意見交換，尚未直接涉及修憲內容之討論。對於姚嘉文前主席的說法，民進黨表示尊重，民進黨是多元民主政黨，對於憲改本身就有不同意見，這也是成立憲改小組凝聚共識的原因。

民進黨發言人簡舒培表示，民進黨憲改小組尚未正式運作，所有憲改主張，都需在小組會議中充分討論後，再做成決議。民進黨最後的憲改主張，仍需中常會通過後，送交立院黨團，與朝野政黨協商。我們期待透過憲改小組的成立，在未來討論的過程中，務實凝聚共識後，提出符合社會期待的民進黨修憲案版本。

今會後轉述，姚嘉文與林飛帆一起出席，但是姚嘉文對於媒體詢問沒有多做說明，只說他要說的就林飛帆所說的。

(中時 )