基隆市政府110年度植樹月活動開跑，舉辦「發票換樹苗」活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府110年度植樹月活動開跑，為鼓勵民眾踴躍參與市容與生態環境的改善，舉辦「發票換樹苗」，將於12日至19日在七堵苗圃發放3千株、18種苗木免費領取，每人限領3株。

產業發展處長黃健峰表示，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至隔年3月受理本市各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化之苗木約2萬5千棵，並於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動。

基隆市政府今年植樹月樹苗兌換活動，預計12日至19日上午9點至下午3點於七堵苗圃受理兌換，民眾憑3張1-2月、3-4月發票換領苗木1株、每人限領3株，市府指出，數量預計3千株送完為止，為響應環保將不提供提袋。

市府指出，去年苗木兌換活動民眾踴躍參加，短短3天苗木即兌換一空，有興趣的民眾今年請盡早兌換，活動募集的發票，將於活動結束後捐贈予本市社福團體，嘉惠弱勢團體。

這次活動提供18種苗木，包括楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、紅淡比、肖楠、苦楝，杜鵑、桂花、七里香、仙丹、鵝掌藤、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木等，供民眾免費領取，現場並有苗圃工作人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅。

(中時 )