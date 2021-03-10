萬海航運去年六月底適時擴充美西線運力，讓公司獲利大幅提升，10日公告董事會通過通過建造9艘1.3萬箱貨櫃船，建造金額以不超過10.35億美元為限，約新台幣292.49億，比本月初傳出向韓國現代造船廠洽談6艘1.3萬箱貨櫃船建造合約，還多出3艘，船隻預計2023年交船，將是萬海首批萬箱級貨櫃船，未來將用來航行美西、南美西岸等中長程航線，加速擴大美洲線運力。

萬海過去3個月已經斥資約5.65億美元，約157.8億元訂造12艘3,013箱貨櫃船。現成船部分，萬海去年12月經董事會通過以3.6億美元買進現成船，到本月2日為止共以約3.03億元買進11艘可裝載4千到6千餘箱貨櫃船舶，包括當日購進的現成船約2,100萬美元，合新台幣5.99億元。

萬海去年以來積極買船、造船與造櫃，包括去年10月斥資約新台幣31.4億訂造3.7萬個貨櫃，今年1月25日斥資約39.5億訂造5萬箱貨櫃。

另萬海還有二到三年前訂造的15艘貨櫃船在建造中包括4艘3,055箱與11艘2,038箱貨櫃船。

(工商 )