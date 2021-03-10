停車場內總是有幾輛停在固定位置的車，好像從來沒被移動過。一名網友發現一台要價500萬的Lexus LM300H，已經停放在停車場將近一年，被灰塵覆蓋到看不出實際顏色，模樣驚人，照片曝光後，有內行人透露，可能是超級富豪用不到的車，還有人看到車牌尾數「9577」，馬上聯想到台語的諧音，猜測車主一定是「很有錢錢」。

原PO今天在臉書社團《爆廢1公社》PO出一張Lexus LM300H停在停車場的照片，並發文指出，該地下室的車很多都是灰塵滿滿，奉勸大家不要跟那些無聊的人一樣在上面畫畫，因為苦的是要負責管這些車的人。原PO說，這些車不開不代表沒有人在維護，他說這台LM去年至少幾個星期會開出去一次，裡面還有很多車子都是這樣，他曾經有機會管理過這個地下室的某一些車輛，多達數10台，每一台輪流一個月開出去一次，讓車子不要放到壞掉。

從照片中可見，原本豪華的旗艦級MPV，上半部被灰塵淹蓋到面目全非，灰塵重到可以在上面寫字、塗鴉，還被路人kuso寫下「不開給我開」，乍看之下以為是灰色，只有車頭底部的一角可以隱約看出車身原本的白色。

有內行人分析，該停車場落塵量很大，只要半個月不開就可以累積成這樣，從玻璃這麼髒研判，車子應該只是有發動而已、沒有開出去，若不是被有錢人閒置的車，就是扣稅用的公司車；還有人看到車牌尾數「9577」，馬上聯想到台語的諧音，說車主應該是「很有錢錢」。

網友紛紛猜測「車主根本就不在意折價問題，才會擺在那邊」、「真的不缺錢的那種」、「會不會車主已經…」、「司機一定是請了長假」。還有人說「這棟隔壁就是XX三溫暖，真的不要白目在上面畫畫」、「就是某個欠2.4億賭債的藝人，被壓去談判的地方」。

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(中時新聞網)