二極體廠虹揚-KY（6573）公告2月份營收1.35億元、年增116％。發言人程御峰表示，目前市場需求維持強勁，使訂單能見度高達半年以上，因此對於後市公司營運抱持信心。

程御峰指出，從1、2月份合併營收來看，業績較去年有顯著提升，訂單能見度也還高達半年以上，讓我們對於今年的市場與營業狀況增添許多信心。他也表示，過往來說1、2月都會是二極體產業的「小月」，主要就是因為春節假期影響出貨的關係。

程御峰說，且過去兩年除了這個因素，還包括了中美貿易戰、太陽能新政與疫情等利空因素交互影響，導致營收表現更為平淡；不過今年在市場需求持續強勁的背景下，虹揚-KY也努力在年節前後做好準備、因應得宜，所以能繳出亮眼的成績單，我們會持續努力，希望今年的營運能步上穩定的正軌，進而挑戰更亮眼的表現。

虹揚-KY表示，2月份主要的產品銷售占比則分別為太陽能55％、橋式整流器27.3％、整流二極體15％，無論在綠能市場或電源供應領域都有穩健的表現，加上虹揚-KY目前訂單能見度仍高達半年以上，未來的營運狀況可期。

(工商 )