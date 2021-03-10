苗栗縣大湖鄉的義和開閉所，聯外道路「盛興道」狹窄又崎嶇，台電去年委託大湖鄉公所改善農路，第1期工程近日驗收，已改善其中2處彎道並拓寬路面，增設欄杆及改善排水設施。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

台電位於苗栗縣大湖鄉的義和開閉所，聯外道路「盛興道」狹窄又崎嶇，考量未來開閉所啟用，大型機具進出將受阻，台電去年委託大湖鄉公所改善農路，第1期工程近日驗收，準備展開第2期工程，卻遇當地居民反彈，加上疫情期間原物料上漲，公所坦言目前經費不足，第2期工程設計將與台電協商。

台電因應通霄電廠擴建及穩定供電，在大湖鄉義和村興建超高壓電塔與開閉所，遭到居民組成自救會抗爭，最後在立委協調下，台電與居民達成共識，並承諾給予回饋機制，義和開閉所得以興建。開閉所聯外道路「盛興道」平時除了供居民通行，未來也將供台電車輛進出。

「盛興道」為山區農路，多彎道且路幅狹窄，台電考量未來大型機具車出入開閉所，轉彎幅度不夠將受阻，去年編列約600萬元委託大湖鄉公所改善盛興道，第1期工程近日完成驗收，已改善其中2處彎道並拓寬路面，增設欄杆及改善排水設施，其餘1彎道及入口處納入第2期工程，正在設計中。

盛興道第2期改善工程面臨困難，大湖鄉長胡娘妹指出，因2019年工程起步階段，未預料疫情期間原物料難買且價格上漲，2期工程經費短缺，將要求台電追加經費再施工。此外，2期工程將改善盛興道與台3線出入口的陡坡，但居民擔心工程破壞風水，反對開挖土地公廟前土地。

公所建設課指出，盛興道與台3線出入口不利低底盤大型車輛爬坡，因此計畫將以「降挖拉順」工法改善，但前方約60米就有土地公廟，地方人士不希望工程動到土地公廟前的土地，使得工程所需的道路長度不足，設計可能無法符合台電要求，因此2期工程設計圖將交由台電審認，再決定如何施作。

(中時 )