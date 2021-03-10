台中市南屯區黎明路二段沿公益路南北側的自來水管線，因方圓周遭大樓新設林立，夜間時段常水壓不足，加上管線老舊易在路面漏水搶修；市議員張耀中10日與立委張廖萬堅邀集自來水公司及施工單位，召開老舊自來水管線汰換開工說明會，預計11日進場施工，工作天數約120天。

自來水公司簡報指出，汰換管線範圍為黎明路二段沿線，北側從干城街始，南側施工至五權西路二段止。施工廠商說，施工單側分為4個工班施作，採逐段續進方式施工，每次施作長度約30至50公尺，期間不會造成大規模停水，請市民安心。

張耀中說，施工路段在黎明路二段，可說是南屯區大樓最密集的一段區域，常接到住戶反映夜間盥洗時水壓不足；經了解是自來水主幹管老舊，這次更換的材料是延性鑄鐵管，原管徑為10到15公分的PVC塑膠配水管，規劃換成較具延展性、耐用、防漏的30公分寬鑄鐵管。

施工區間為南屯區黎明里、三義里、三和里、三厝里、永定里等5個里。昨日與會里長皆表達希望施工單位宣導要作足，如果遇到要停水時，一定要算準施工排程；在停水前1天發布通知及知會轄域里長；讓訊息有效傳達，比較不會忘記疏漏。

張耀中強調，另外內政部營建署有「提升道路品質計畫」總金額4935萬元，經立委張廖萬堅已爭取中央補助80％，將在自來水工程完成後，進行同路段的路平計畫，先汰舊換新自來水管線再進行路平，並響應政院「有政府、會做事」，工程無縫接上，一次做好。

(中時 )