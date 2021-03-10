遊戲廠商智冠科技（5478）公佈2月營收6.34億元，較上月成長7％，年增10％，智冠表示，2月主要受惠寒假春節效應，整體遊戲市場熱絡，通路合作遊戲及子公司推出年節大規模行銷活動，挹注營收增長。

智冠指出，遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》延續1月底改版人氣，推升營運動能，並陸續更新開放跨服軍團戰、超級世界王「趙雲」、試煉副本等多重玩法，增添挑戰樂趣；線上遊戲《古劍奇譚網路版》2月新增團隊秘境副本「陰明泉．上」及新主題時裝「西洲綺夢」；HTML 5遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》則帶來全新限定角色，持續加入新玩法與活動提高玩家黏著度。

中華網龍2月推出經典港漫線上遊戲《中華英雄Online英雄無敵》全新版本，加入多項玩法與系統優化，手遊《黃易群俠傳M》也更新帶來夫妻系統等功能，旗下多款遊戲過年期間加碼祭出儲值優惠，帶給玩家更多遊戲資源回饋。

智冠集團旗下經典單機遊戲IP授權紫龍遊戲開發製作的戰棋RPG手遊《天地劫：幽城再臨》，將於本月11日在中國全平台公測上市，日前事前預約已有近400萬玩家踴躍參與，該作集結《天地劫》單機三部曲的豐富劇情及角色陣容，研發團隊更以高規格的美術視覺、戰鬥特效、音樂配音全新刻劃打造，再創戰棋遊戲新高度，深獲玩家好評肯定。

而金融科技子公司藍新集團旗下《ezPay簡單付》電子錢包現已提供計程車資、繳納稅金、水費、路邊停車、醫療等多項繳費功能，以及MyCard遊戲點數儲值服務，並將陸續串連加入更多生活支付通路，滿足用戶消費購物及日常繳費等使用需求。

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