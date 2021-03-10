華碩（2357）轉投資公司力智電子（6719）10日舉行興櫃前法說會，力智電子將於3月12日登錄興櫃掛牌交易，主辦承銷商為福邦證券，每股掛牌參考價100元。

力智電子以高效能功率元件技術及高密度電源解決方案，深耕運算平台、消費平台、通訊平台、電池保護管理及工業應用等領域，主要產品佈局如電源管理IC、電池保護IC、分離式功率元件及GaN電源解決方案等。

力智公司為國內少數同時具備電源管理IC及分離式功率元件兩大產品技術之公司，憑藉此同業中鮮少之優勢為基礎，持續強化產品組合，提供客戶具競爭力且完整的全方位電源管理解決方案；在技術層面，針對體積小、高效率、低待機功耗、高整合等產業技術需求趨勢，持續研發更能滿足客戶需求之技術，並應用於旗下各產品線。

力智電子最近三年營收，分別為：2018年的35.69億元、2019年的28.15億元、2020年的41.99億元，2020年稅後盈餘4.38億元，每股稅後盈餘為6.27元。展望2021年，力智電子已掌握後疫情時代和5G時代趨勢商機，並期許未來在類比IC設計領域成為高績效的領導廠商。

(工商 )