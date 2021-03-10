台灣菸酒公司指出，因應製程升級，老舊釀酒設備產製的「紅標米酒」將走入歷史、自2月起逐步停產，全面替換為新設備所生產的「紅標純米酒」。
台灣菸酒公司主管表示，台灣米酒有百年歷史，主要生產地在台酒花蓮酒廠，目前米酒每年產量約100萬打、其中紅標米酒約三成、紅標純米酒約七成，由於紅標純米酒可充分發揮釀酒原料蓬萊米香氣，廣受消費者喜愛。
隨製程升級，為同步提升消費者體驗，台菸酒表示，待既有紅標米酒庫存消化後，將全面轉為販售紅標純米酒。
※工商時報提醒您：喝酒不開車、未成年請勿飲酒
(工商 )
台灣菸酒公司指出，因應製程升級，老舊釀酒設備產製的「紅標米酒」將走入歷史、自2月起逐步停產，全面替換為新設備所生產的「紅標純米酒」。
台灣菸酒公司主管表示，台灣米酒有百年歷史，主要生產地在台酒花蓮酒廠，目前米酒每年產量約100萬打、其中紅標米酒約三成、紅標純米酒約七成，由於紅標純米酒可充分發揮釀酒原料蓬萊米香氣，廣受消費者喜愛。
隨製程升級，為同步提升消費者體驗，台菸酒表示，待既有紅標米酒庫存消化後，將全面轉為販售紅標純米酒。
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