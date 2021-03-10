隆大去年每股盈餘2.07元 18:102021/03/10 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隆大營建（5519）10日召開董事會，通過去年財報，合併營收約34.09億元，稅後淨利約4.53億元，換算每股盈餘約2.07元。 隆大10日發佈重訊指出，隆大10日召開的董事會，通過109年財報，合併營收約34.09億元，稅後淨利約4.53億元，換算每股盈餘約2.07元。 《觀光股》王品去年每股賺4.61元 擬配息4.3元 《通信網路》立端去年獲利登峰 每股賺5.05元 (工商 ) #隆大 #合併營收約 #稅後淨利約 #換算 #盈餘約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大宗物資走高 泰山2月合併營收年增逾24％ 18:392021/03/10 財經 中華電信2月EPS 0.38元 年成長逾一成 20:212021/03/10 財經 《其他電子》元山去年每股賺2.01元 配息1.5元 08:362021/03/10 財經 《鋼鐵股》榮剛2月營收雙衰 後市可望逐月攀升 16:492021/03/10 財經 《通信網路》遠傳前2月每股賺0.36元 達Q1財測73％ 17:402021/03/10 財經 《航運股》台驊投控去年獲利創高 大聯大將取得一席董事 13:082021/03/10 財經 大聯大 2月營收創同期新高 18:292021/03/10 財經 春雨2020年EPS 0.75元 配息0.6元 18:292021/03/10 財經 《造紙股》榮成2月營運持穩高檔 前2月營收攀峰 08:022021/03/10 財經 台灣大前二月EPS為0.58元 20:212021/03/10 財經 台商回流 實威去年營收獲利攀新高 EPS 9.95元 04:102021/03/10 產業．科技 財經熱門新聞 全球金融市場泡沫暗湧 知名投資人曝兇手是他們 - 財經 中芯傳14奈米製程良率追平台積電 訂單排到2022 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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