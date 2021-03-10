隆大營建（5519）10日召開董事會，通過去年財報，合併營收約34.09億元，稅後淨利約4.53億元，換算每股盈餘約2.07元。

隆大10日發佈重訊指出，隆大10日召開的董事會，通過109年財報，合併營收約34.09億元，稅後淨利約4.53億元，換算每股盈餘約2.07元。

《觀光股》王品去年每股賺4.61元 擬配息4.3元
《通信網路》立端去年獲利登峰 每股賺5.05元

(工商 )

#隆大 #合併營收約 #稅後淨利約 #換算 #盈餘約