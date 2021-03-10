健喬（4114）公告2020年財報，稅後純益6.4億元、EPS 2.46元，營收獲利均創歷史新高；董事會決議每股盈餘發配現金股利每股0.3元，股票股利每股1.2元，合計1.5元。

健喬表示，2020年主力產品愛克痰600mg發泡錠-乙醯半胱胺酸（N-Acetylcysteine, NAC）的化痰與抗氧化效果倍受各國關注，該藥品2020年營業額2億7,219萬元，年成長15.09％，大陸註冊方面，已於2020年6月送予中國藥監局審評中心完成受理，預計於2021年Q4可望取得進口註冊證。依IMS資料，NAC所有製劑在大陸年市場值達新台幣84.7億。

另一呼吸道用藥「布地奈德鼻噴劑Besonin(碧適清)」，由健喬與中國西藏海默尼藥業簽訂產品授權合作，全年營收達1億5,268萬元，共計約有328萬支，年成長21.95%，可見市場需求甚急。另外心血管用藥全年營收達4億1,452萬元，相較2019成長20.64%；泌尿系統主要產品Urief優列扶，於全年營收也創3億8,599萬元，較2019成長16%；荷爾蒙全產品系列營收也呈現24.54%成長。

除2020年上半年受益於優良股權收購案加持，產生廉價購買利益1億8,220萬元與處分利益2億592萬元外，因營運成本管控得宜及2013年入股優良、2014年投資健康及2017年收購景德等併購效益逐漸發酵下，使健喬全年合併營業毛利達11億3,307萬，年成長26.5％，毛利率37％，較2019年增加4％；營業淨利1億1,272萬，較2019年成長194.58％，營業利益率已由2019年的-4％，至2020年轉為+4％，由負轉正。2019併購之瑞安，亦將在2021年開始發揮正面貢獻。

展望2021年，健喬將持續擴大現有產品應用市場，2020年9月與韓國知名大藥廠Boryung ，和台灣在地胃藥市場翹楚吉胃達藥業合作，引進「GelfosRM金吉胃福適凝膠」，2021年1月更獲得瑞士諾華藥廠授權，引進其肺阻塞用藥，藉由和各大優秀藥廠合作，讓集團產品佈局具有更多元發展空間。

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