法德藥（4191）公告，受惠抗思覺失調症用藥富馬酸（口奎）硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）（商品名：代思）、抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片（Levetiracetam ER Tablets）兩大藥品貢獻，2月營收2,634萬元，年成長146％；累計1～2月營收8,866萬元，年增254％。

法德藥表示，（口奎）硫平緩釋片、左乙拉西坦緩釋片仍處於量產初期的快速成長階段，公司另一重磅藥品長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets）也即將量產出貨，預期今年營收仍可持續高成長。

法德藥在中國大陸取得（口奎）硫平緩釋片五個劑量的首仿藥證，產品線齊全，可搶占（口奎）硫平緩釋片原廠藥與（口奎）硫平普通片市場，隨著通路布局完整及通路採購量增加，（口奎）硫平緩釋片出貨量穩定成長。美國市場方面，左乙拉西坦緩釋片持續出貨給美國零售通路龍頭，美托洛爾緩釋片則已做好出貨準備，美托洛爾緩釋片透過經銷商銷售，主打美國前三大通路，預期今年即可取得一定的市占率。旗下三大產品在中、美兩大市場穩定成長，以及另有多項重磅藥品正在兩地申請藥證，法德藥已開始實現長期穩定成長的營運模式。

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