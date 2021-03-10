建商看好台中房市可望延續去年買氣，今年329檔期推案量上看800億元，較去年同期大增近200億元。其中，百億大案預估將有4案，而三大屯區、潭子區、東區、台中港特區，成為329檔期的推案熱區。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，由於造鎮大案頻出，單一個案總銷超過百億的新案就有4案，是329檔期推案金額衝高的主因。

其中，率先公開的七期新案國泰「THE PARK」，總銷約35億元，為區域少見具標配的中坪數產品，深獲換屋族青睞，進場不到一周，50坪戶別已迅速完銷，目前全案銷售已達七成，主打60、115坪產品，每坪開價55-70萬元。

另外，由鉅建設久違的七期新市政中心新案「府會園道案」，總銷上看百億元，規劃68-88坪標配型產品，尚未公開已掀起熱烈討論。

而順天建設的單元三別墅新案「One 33」醞釀多時，每戶總價開出1.5億至1.8億元，總銷金額達80億元，為南屯區近年少見的豪墅型新案，挑戰高端別墅市場的天花板價格。

剛性買盤當道，在北屯區累積超過3,000戶銷售實績的總太地產，近年推出「心生活美學聚落」系列造鎮案，繼一期「總太2020」、二期「總太聚作」接連完銷之後，三、四期「心之所向」即將逾329檔期登場，基地面積廣達1.13萬坪，總戶數1,834戶，堪稱是329檔期最大量體的單一個案，總銷金額高達150億元。

北屯機捷特區常勝軍的惠宇建設，今年第二季將轉戰十期重劃區，基地位在葳格中學正對面，規劃3、4房產品，總銷30億元；另外，惠宇「烏日高鐵新案」也正積極規劃中。

(工商 )