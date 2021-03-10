9日晚間美國科技股急彈，那指飆3.69％，創四個月最大單日升幅。不過港股10日裂口高開後表現反覆。

香港信報報導，恒生指數10日高開482點，報29,255點，已見全日高位，10天線（約29,203點）附近有阻力，A股滬指曾倒跌，恒指亦倒跌62點，見28,710點全日低，之後中港股市齊回穩，恒指曾復升逾260點，但受制50天線（約29,023點）。恒指中午升130點。午後窄幅偏軟，尾市升幅重上過百點，收市升134點，漲幅為0.47％，報28,907點。大市10日成交額為1,904.79億港元。

國企指數10日收報11,059點，升86點，漲幅為0.79％。科指升153點，漲幅為1.9％，報8,216點。

個股方面，騰訊升2.3％，報658.5港元，成交居首有153.81億港元。成交第二大是美團，升5％，報317港元。舜宇光學2月手機鏡頭出貨按年升34.4％，股價升6.2％，為表現最好藍籌。

9日走強的長和跌3.1％，藍籌股表現最差。數據顯示，北向資金8日實際淨買入206.15億港元，為歷史次高。其中，滬股通淨買入105.85億港元，深股通淨買入100.29億港元。

(工商 )