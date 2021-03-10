大家都希望自己的財運能旺上加旺，不少人也在做夢時夢過錢，運勢命理網站「知命命理」分析，夢見贏錢、撿錢、收錢、丟錢都是吉兆，預告好運即將降臨。

▍1.夢見贏錢

夢見自己贏了很多錢，算是不錯的預兆，表示工作上的事情，能夠輕鬆應對，也意味著成功接近，不過要非常努力去爭取。但如果是夢到在賭博裡贏錢，是一種預警，預示要遭遇波折，可能會有一些金錢上的損失，提醒你小心，不要被騙。

▍2.夢到撿錢

如果在睡覺的時候，夢見自己拼命撿錢，地上的錢也撿不完，撿著撿著就醒了，這是一個非常好的預兆，意味你最近會有偏財運，可能會發一筆小橫財。同時，夢到撿錢也預示你最近可能會得到一些機遇，可能會有意想不到的幫助，只要抓住這個機會，就能發展順利，未來也會過得更好。

▍3.夢到收錢

夢到有人給錢並且接受了，是吉祥之兆，說明最近運勢會越來越好，會得到你非常想要的東西。也意味著自己近期將有機會做慈善或者公益活動，幫助他人。夢見收錢還代表著身邊的人會給予你所需要的愛與激勵，讓你重拾信心，得到想要的尊重。

▍4.夢見丟錢

夢見丟錢，預示你最近經濟實力雄厚，不會因為錢財而陷入困苦之中，即使現在沒有錢，也會在缺錢的時候得到幫助。這幾天你會對工作充滿幹勁，活動力旺盛，很適合去談生意，不過也容易輕信別人的遊說，要堅定自己的立場，溝通時要更加謹慎。

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(中時新聞網)