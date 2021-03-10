內埔警方日前接獲一起民宅糾紛，現場初步了解為債務糾紛，但臉書社團黑色豪門企業流出一段當天影片，才驚覺是場詐賭案，現場麻將及撲克牌在紫光燈照射下皆出現記號，宛如電影《賭神》情節翻版。

內埔警分局指出，7日凌晨1時許，110接獲報案在內埔鄉學人路一處民宅有人吵架，警方隨即啟動快打部隊，共計4組警網到場處理，警方到場後僅剩報案者蘇姓男子及朋友在場，為求慎重起見，第一時間先將在場人員帶回隊上了解案情。

蘇男解釋，雙方為認識的朋友，因為之前在民宅打麻將有債務糾紛，對方一夥約4至5人當時是要前往協調債務，雖稱雙方溝通起口角後有遭對方徒手毆打，但他不願提告。

警方依規定受理案件後，調閱相關資料，確認對方5人身分，已依社會秩序維護法立案偵辦，但影片流出竟出現案外案，承辦員警這時才恍然大悟，原來起因是場詐賭案。對方拿出紫光燈照射，牌具立刻顯影，彷彿賭神劇情真實上演。

內埔警分局偵查隊長張程湧說，影片指述蘇男涉嫌詐欺部分，警方獲悉新事證後已立案偵辦，若查證屬實將依詐欺罪移送地檢署。分局長蔡耀順表示，對於任何不法行為，警方絕對是嚴正執法、強力打擊，並呼籲民眾遇有糾紛，務必報警處理，切勿私下解決，以免觸法及茲生事端。

(中時 )