110年金德盃全國小學生角力錦標賽。（台中市政府提供）

「110年金德盃全國小學生角力錦標賽」，今、明兩天在國立台灣體育運動大學體育館登場，參賽選手分國小男、女組，吸引近百人參賽，競賽激烈。台中市政府運動局長李昱叡今日出席開幕典禮，勉勵參賽選手拿出最佳實力，展現平日專業訓練成果，爭取佳績。

運動局表示，感謝中華民國角力協會到台中辦理賽事，讓全國各縣市選手切磋交流，期盼這次比賽讓台中角力選手們擴大視野，從基層扎根角力運動技術水準，也希望藉賽事行銷台中。

中華民國角力協會理事長張聰榮表示，從108年起全國小學生角力錦標賽改名金德盃全國小學生角力錦標賽紀念已故前台體大校長蘇金德擔任中華民國角力協會榮譽秘書長期間對角力的推廣與奉獻，未來協會將持續推廣角力運動。

運動局指出，108年全國運動會台中角力代表隊奪得1金5銀5銅、去年全國中等學校運動會則榮獲18金9銀35銅，表現亮眼。市府長年與台中市體育總會合作辦理市長盃角力錦標賽，並爭取各體育團體來台中辦賽，同時聘任專業教練深入校園指導，奠定台中角力運動發展基礎。

(中時 )