民進黨「憲政改革小組」啟動，共同召集人姚嘉文近日喊話推動「台灣共和國」制憲工程；隸屬「正國會」系統的民進黨立委蔡適應，今進一步舉行「邁向國家正常化」公聽會，與會的外交部次長曾厚仁表示，立法院通過任何憲法增修條文，「外交部都會全力以赴、遵照辦理」。

立法院即將在本會期啟動修憲工程，「法理台獨」也嘗試搭上順風車。只是，過去1年綠委雖已提出3件涉及台灣獨立的修憲案，喊話刪除國家統一、拚台灣入憲，但目前不是主動撤回，就是被退回程序委員會擱置。提案將「台灣」正式納入憲法文字的民進黨「正國會」系統立委陳亭妃日前表示，修憲門檻極高，若沒共識，討論半天也沒意義。

在法理台獨制憲案熄火狀態下，民進黨「憲政改革小組」今天召開「會前會」討論未來運作機制。擔任該小組共同召集人的民進黨前主席姚嘉文，事前卻仍對外表示，民進黨的黨綱明訂國家的名稱是「台灣共和國」，因此憲改小組的任務就是要完成黨的規定。

儘管部分獨派要角對於此次立院推動修憲，要將法理台獨修憲案納入其中，已不抱期待，但與陳亭妃同屬「正國會」系統的民進黨立委蔡適應、黃秀芳、陳秀寶，今下午仍持續召開第四場「邁向國家正常化」修憲公聽會，主題則訂為「以台灣之名，與世界同行」，顯示正國會仍無意讓台獨修憲的火苗熄滅。

受邀與會的外交部政務次長曾厚仁在會中指出，讓台灣走向世界、讓世界認識台灣，是外交部過去4年多的目標，無論是該改護照封面加大TAIWAN字樣，或是以台灣之名與索馬利蘭互設官方代表處，都是要讓台灣在國際舞台有更高的能見度與辨識度，「從辨識台灣，變成喜歡台灣，再變成支持台灣。」

對於正國會推動國家以台灣之名進行涉外事務、加入國際組織，曾厚仁表示，讓台灣走向世界，這樣做不僅符合國人期待，也符合外交部職責所在，「我們會知難而進，不會知難而退。」

曾厚仁更直言，立法院是最高民意機構，只要是經過立法院通過的任何憲法增修條文，外交部都會全力以赴，遵照辦理。

台灣聯合國協進會理事長涂醒哲則說，行政院長蘇貞昌過去曾告訴他，「返聯的意思就是說，現在被人家搶去，之後要搶回來」。但涂醒哲說，依照國際現況要怎麼搶回來？這太難了，所以他的看法就是自己拿一張椅子坐進去，以公投正名的制憲方式讓台灣正常化，推動國際承認，以台灣之名加入聯合國。

(中時 )