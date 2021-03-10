為阻絕境外非法棄置廢棄物入侵，屏東縣環警展開「天羅地網」稽查行動，於日前夜間聯手破獲非法棄置廢棄物，當場查扣車輛等犯罪工具，並將駕駛帶回漏夜偵訊，全案依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署持續擴大偵辦。

屏東縣環保局長顏幸苑指出，日前聯手警方查獲業者非法棄置廢棄物，現場攔阻一部曳引車及抓斗式拖車，車上載運廢塑膠欲前往三地門鄉非法棄置廢棄物，駕駛並未領有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，已違反廢棄物清理法，當場查扣抓斗式拖車等犯罪工具，並將駕駛帶回里港分局漏夜偵訊，全案移送屏東地檢署擴大偵辦。

顏幸苑強調，已與警察、司法單位建立合作打擊犯罪模式，「天羅地網」行動持續展開，防止非法清理廢棄物車輛進入，一經發現非法情事，即依法開罰移送地檢署偵辦，也呼籲民眾對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人用途，避免出租給可疑人士作為非法堆置處理廢棄物之場所，否則可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失。

(中時 )