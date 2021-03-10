苗栗縣動物保護防疫所接獲民眾通報，在公館鄉中義村發現被麻布袋綑綁棄置2幼犬，趕緊送醫救援成功保住奄奄一息的幼犬，同時也展開追查，但因棄置地點偏僻，路邊無監視器難調查嫌疑人身分，2隻幼犬先行送至收容所安置等待認養。動防所呼籲飼主落實飼養責任，切勿隨意棄養，違者可依動物保護法規定，處3萬到15萬元罰鍰，同時持續宣導認養代替購買，讓犬貓有溫暖的家。

公館鄉居民年初在中義村發現有2隻幼犬遭人綑綁並以麻布袋裝著遺棄在路旁，動防所獲報趕緊派員前往查看，發現2隻幼犬已奄奄一息，先行送醫救命後，將犬隻送交縣立動物收容所安置，並協助2隻幼犬接受免疫計畫、驅蟲及妥善醫療，現已能健康活動，開放民眾認養。

動防所同時展開追查，但依棄置地點偏僻，無監視器掌握可疑人身分，追查未果。動防所長張俊義表示，依據動物保護法規定，除得交送動物收容處所或直轄市、縣市主管機關指定的場所收容處理外，不得棄養，違者可依動保法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動防所倡導不離不棄「零棄養」飼養觀念，呼籲飼主務必善盡飼養責任，切勿隨意棄養，並也推動寵物認養代替購買，今年與在地店家合作推動犬貓送養站，將完成動物狂犬病疫苗注射、晶片植入、絕育，並施打1劑的犬8合1或10合1疫苗、貓5合1疫苗及內外驅蟲的犬貓送往愛心小站，方便民眾就近與動物互動並認養辦理手續，提升動物收容所認養率，共同營造苗栗縣為動物友善城市。

(中時 )