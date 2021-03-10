日本311大地震和福島核災將滿十周年，總統兼民進黨主席今日於中常會中表示，最近重啟核四的聲音又出現了，但她必須明確地告訴大家：「核四絕對不是選項」，第一個原因是安全不可行，第二個理由是核四重啟將會耗資費時不可行。

民進黨中常會邀請台灣環境規劃協會理事長趙家緯，提出「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」專案報告。

蔡英文表示，十年前的3月11日，是日本的福島核災，對人類社會造成很大的衝擊。除了災害的場面令人震撼，很多社區、家庭，因為核污染而被迫搬遷、分離。直到今天，核電廠周邊仍有部分區域，因為嚴重污染，災民到今天都沒有辦法回家。

她指出，2011年福島核災的震撼，不僅衝擊了日本，也衝擊了台灣。家園不能重返、家人被迫分離，福島事件的畫面和傷痛，讓台灣人感受到「核災」如此可怕。也在那一年的8月，民進黨在「十年政綱」當中，正式把非核家園的主張，落實到現實政策的規劃當中。

蔡英文重申，福島核災發生後，反核四的主張，漸漸變成主流的輿論，「不要再有下一個福島」的旗幟，經常懸掛在大街小巷，2013年的反核遊行，也是空前的規模。直到2014年4月27日，馬前總統才終於在和藍營縣市首長會商之後，順從民意，宣布「核四封存」。

她表示，2016年執政後，啟動能源轉型，讓綠電急起直追，光電開始有效率地推動、離岸風場從無到有開始興建，全世界再生能源的廠商，都感受到台灣推動綠電的決心，也帶來大規模的投資。

在能源轉型過程中，台灣不僅要追求電量足夠，也希望發電配比能夠符合國際趨勢。當燃煤不符合淨零碳排的趨勢，燃氣也成為兼顧穩定供電，和減碳、減空污的能源選擇。

至於目前在野黨和環團推動的護藻礁公投，蔡英文認為，第三接收站也是因應能源轉型的趨勢，開始落實推動，2016年民進黨執政之後，大幅修改前政府的232公頃開發面積，現在只剩下原規劃的十分之一。

蔡英文重申，中央地方合力，投入包括觀新藻礁在內的桃園27公里海岸保育。未來更要規劃成立基金，針對全台多處藻礁，推動系統性的保育工作。

蔡英文也呼籲，社會對三接站議題，仍有些不同的意見，但能源轉型是我們共同的目標，這不是路線之爭。天然氣和藻礁，是減煤、減空污和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇。

(工商 )