109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級，就要在3月20日、21日進行最後4強總決賽，連續4季打進到公開女一級最後4強、挑戰2連霸的世新大學女籃隊，陣容、戰力雄厚，4強賽首日就要先和上季打過3度延長的佛光大學狹路相逢。

世新大學近兩季連連獲勝，成為媲美全盛時期文化大學女籃的常勝軍，近兩季UBA僅在去年3月2日吞過一敗，本季升大四的林蝶，放棄提前轉戰WSBL台元隊，續留世新助隊拚連霸，搭配從HBL滬江高中起就與她搭擋的射手陳育緹，陳育緹本季已飆39記三分球，轉型後愈打愈有樣的180大二前鋒林妘樺也進25記三分球，也成為教練檔何正峰、王宣雲的一著活棋。

至於本季新戰力方面，前菲律賓國家女籃當家中鋒潔丹妮兒加入，還有從台灣師大轉學來的姊妹檔李吟娸、李盈潔，調度上更多可用之兵，讓世新從預賽到複賽16連勝、保持不敗。

世新再2勝就可以全勝之姿完成2連霸，不過4強賽首日對手不好惹，就是這兩季唯一擊敗過他們的佛光大學，兩隊都對上季4強賽的3 OT激戰印象深刻，儘管本季狀態理論上世新看好可再贏佛光，連兩季闖冠軍賽，但球是圓的，世新也不敢大意，希望能順利晉級，和本季對戰也是2連勝的文化、台師大爭冠。

(中時 )