邇來國際鐵礦現貨價格指數長期處於高檔，雖偶有回跌，市場對近期後市基本仍不看淡，故原料成本墊高。受原料成本墊高影響，河靜鋼10日傍晚宣布，調漲5月份產品價格，熱軋每公噸大漲45美元，線材漲16美元。

越南熱軋進口部份，料源國如日本、中國大陸、韓國及印度等之報價亦一路飆漲，河靜鋼於考量國際市況變化及越南客戶之營運狀況後，決定3月份內銷盤價在2月份盤價基礎上作以下調整，包括熱軋調漲45美元/公噸、線材調漲16美元/公噸，交期基本落於4～5月間。

(工商 )