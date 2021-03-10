「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）與華納音樂今（10日）舉辦續約記者會，第4度續約的老蕭，念舊程度堪稱是「華語樂壇最專情的男子」。老蕭笑說，「跟同事相處感情很好，雖然老闆一直換」，也表示合約都由公司處理，「我只希望工作的同事都是熟悉的同事，默契比較好，這就夠了。」而老蕭與華納合作13年來攜手創造逾20億產值，未來在音樂上的火花更令人拭目以待。

老蕭工作計劃滿檔，原訂去年舉辦的演唱會受疫情影響延期，今被問到何時開唱？他透露「今年年底，沒意外的話一定會辦，早就準備好了」。他代言、節目邀約不斷，感慨時間不夠用，「以前覺得高中3年怎麼那麼久，現在越充實、越覺得時間不夠用，每天覺得睡覺太久很浪費時間」，他以前要睡12小時，現在睡不到6小時，問他接下來想做的事？「我真的覺得把自己本份做好才最重要，努力做好自己最擅長的事情。」至於結婚，他則說以前預計30歲有小孩，但已經過了，「我現在就是隨緣，我不做高風險的事」。

老蕭3月生日，將於本週六（3/13）舉行生日會與歌迷互動，他開玩笑說，可以親密接觸、假裝一起睡。得知黃牛猖獗，歌迷一票難求，他喊話「抵制的方法是不要跟他（黃牛）買」。他的生日願望是「世界和平，不要有大家不想發生的事情，大家快快樂樂、健健康康」。談到出道13年最大改變，他則笑說，體重重了10公斤，「入行時49，現在58左右，以前就是瘦、就是皮」，他發現很多人謊報身高，懊惱自己當初沒有把身高報成176。

老蕭今記者會場面隆重盛大，有如世紀婚禮，不過他訪問時有感而發說氣氛怪怪的，回憶起小時候老家沒有窗戶、沒有門，可以吐痰在地上，還有蟑螂、老鼠、蜈蚣、螞蟻，很透風，「那種東西」也很容易侵入到家裡，家人是虔誠的基督徒，都跟小朋友說不要去相信那些事情。他的姊姊學美容美髮，在窗戶外面吊了很多假人頭，還會換位子，「不僅同學不敢來我們家，連我媽都嚇死」。

對於《聲林之王》莊凌芸的離開，身為節目導師的老蕭遺憾表示，「事情已經發生了，我也不知道她當時承受了多少。我只能說任何事情只會越來越嚴重，很多事情不會改變，只能告訴自己要堅強走過去。」因為網路世代崛起後，酸民是隱形的，「我也要受到批評、讚美、指責、霸凌，任何時刻，它不會消失」，他盡量不去看，不讓自己受傷，「既然活在這個世代，就要習慣這個世界的淺薄，找到自己的價值。」

「金曲歌王」蕭敬騰與華納音樂攜手宣布再度續約！（華納音樂提供）

蕭敬騰第四度與華納續約，被封為「華語樂壇最專情的男子」。（華納音樂提供）

蕭敬騰第四度與華納續約，被封為「華語樂壇最專情的男子」。（華納音樂提供）

華納音樂董事總經理周純如代表華納音樂上台與老蕭簽下合約。（華納音樂提供）

今華納音樂將記者會現場佈置為「世紀婚禮」，蕭敬騰由延伸舞台走向主舞台，氣勢十足。（華納音樂提供）

(中時 )