桃園市長鄭文燦10日頒發全國第一件自行取用水資源中心放流水同意書給南亞塑膠工業公司。（蔡依珍攝）

水情持續嚴峻，南亞率全國之先，10日取得全台第一張放流水使用契約書，成為全國第一家以水資源中心放流水當工業用水的企業，預計斥資1.5億元，建置2.4公里長的專管運送放流水，桃園市長鄭文燦讚是全國有意義的里程碑。

鄭文燦表示，南亞錦新廠率全國之先，向市府申請取用桃園北區水資源回收中心每日1.5萬噸放流水，相當於6萬人的用水量，預計斥資1.5億元，設置2.4公里的輸水管線及相關取水設施，用於製程冷卻用水，他也親自頒發全國第一張自行取用水資源中心放流水同意書給南亞塑膠工業公司。

鄭文燦感謝南亞塑膠公司配合抗旱節水政策，在產能滿載的狀況下，持續提高節水率，循環再利用冷卻用水、製程用水及民生用水，讚是企業的節水、實踐循環經濟的典範，取用放流水，除確保公司不受限水限制，隨時有水可用，也可避免缺水影響企業運作而衝擊民生就業，與市政府一起愛護水資源。

鄭文燦指出，桃園市已完成7座水資源回收中心，包括桃園北區、大溪、龜山、復興、三民、石門及楊梅水資源回收中心，桃園北區水資源回收中心每天可供5萬噸放流水、龜山2萬噸、大溪及石門分別為3750噸和3000噸，新設的楊梅水資源回收中心每日也能提供3000噸水量，市府鼓勵各公務單位優先取用水資源回收中心的放流水，如消防用水、掃街車、工地抑制揚塵、澆灌需求等。

水務局指出，量最大的桃園北區水資源回收中心回收水，經MBR薄膜程序處理，回收水水質佳，每日檢驗確保無虞，且取水口配置2種快速接頭，有3英吋太平龍頭、1.5英吋消防水帶接頭，以及一般水龍頭，歡迎民眾及企業就近取水，節省自來水用量。

「北水南調的量能已達極限！」鄭文燦不諱言，翡翠水庫每日支援板新給水廠轄區達81萬噸，板新給水廠每日支援大湳給水廠達21萬噸以上，平鎮給水廠則支援新竹每日達20.8萬噸，必須取用其他備援水源，包括河川、埤塘、地下水等。

鄭文燦說，目前桃園市有水權狀的地下水井一共1387口，水權量達2億噸，幾乎是一個石門水庫的水量，其中工商用戶近9成，抗旱期間地下水成為重要的備援水源，水務局也會透過地下水雲端監測系統，隨時掌握地下水的使用情況。

(中時 )