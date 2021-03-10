金門「小三通」停航逾1年，楊鎮浯縣長今（10）日籲請中央研議啟動「金廈防疫泡泡專案」，重啟國境大門，解決金門鄉親基本民生需求，並藉此紓解兩岸緊張關係。（李金生攝）

金門「小三通」停航逾1年，楊鎮浯縣長今（10）日籲請中央研議啟動「金廈防疫泡泡專案」，重啟國境大門，解決金門鄉親基本民生需求，並藉此紓解兩岸緊張關係。

縣府也表示，在國際與兩岸疫情朝向樂觀發展情況，金廈兩門做好防疫措施的前提下，金廈可以「先試先行」，建請中央研議啟動兩地防疫泡泡，解決金門鄉親迫切的民生需求，並在落實我方防疫規範的條件下，與疫情控制得當的廈門市合作，建構一個沒有外來病毒威脅的安全區域，初步可以「單向」開放金門鄉親與陸籍配偶在人道、就學與工作等實際需求的考量下往來金廈。

去年初爆發新冠肺炎疫情，陸委會基於防堵蔓延國境，自2月10日暫停兩岸交流最前線，國境大門之一的「小三通」客運往來，至今已逾1周年。

楊鎮浯指出，小三通停航衝擊金門各行各業，也帶給鄉親日常生活許多不便，如今已進入後疫情時期，金門始終保持零確診，廈門疫情也控制得當，小三通不宜長期停擺，金廈交流也不宜長期停滯。

楊鎮浯說，中央流行疫情指揮中心考量國際疫情趨緩，以及商業經貿交流等需求，宣布自今年3月1日起恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，重啟國境大門；3月8日也宣布，未來推動「台帛旅遊泡泡」，優先打造「綠色通道」，大幅放寬檢疫規定，也考慮在他國推動旅遊泡泡，並直接點名越南。同時，陸委會新任主委邱太三也認為，邁入後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，隨著國際疫情緩和，預期下半年以後，台灣人出國或外國人來國內旅遊一定有報復性的成長，台灣今年無論在政治或經濟層面，均應提前做好因應準備。

至於我方防疫配套措施，縣府也強調一切依據中央流行疫情指揮中心相關居家檢疫規定執行，縣府也會督導切實做好水頭「小三通」碼頭、防疫車隊、防疫旅館的環境消毒，以及人員教育訓練，確保往來場域的安全。

(中時 )