半導體通路龍頭大聯大（3702）受惠遠距辦公與教學成為疫後新常態，半導體晶片及相關電子零組件需求持續強勁、下游廠商過年照常開工等因素，2月單月營收高達476.82億元，年成長27.49％，創歷年同期新高；累計今年前兩個月達1,090.14億元，年增41.54％。

微星2月營收續寫同期新高
國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高

(工商 )

#大聯大 #月營收 #創同期新高 #半導體通路 #龍頭