大聯大 2月營收創同期新高 18:292021/03/10 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體通路龍頭大聯大（3702）受惠遠距辦公與教學成為疫後新常態，半導體晶片及相關電子零組件需求持續強勁、下游廠商過年照常開工等因素，2月單月營收高達476.82億元，年成長27.49％，創歷年同期新高；累計今年前兩個月達1,090.14億元，年增41.54％。 微星2月營收續寫同期新高 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 (工商 ) #大聯大 #月營收 #創同期新高 #半導體通路 #龍頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永冠-KY2月及前二月合併營收創同期新高 18:132021/03/10 財經 《鋼鐵股》榮剛2月營收雙衰 後市可望逐月攀升 16:492021/03/10 財經 《興櫃股》明躍2月營收續寫同期高 前2月增2倍 17:402021/03/10 財經 《半導體》力成2月營收同期次高 3月起動能回升 11:432021/03/10 財經 文曄2月營收 年增逾五成 18:292021/03/10 財經 農曆年家電買氣挹注 集雅社2月營收灌頂創單月新高 12:172021/03/10 財經 《生醫股》同期新高 軒郁2月營收年增近3成 10:182021/03/10 財經 永裕2月營收年增11.57％ 創歷年同期新高 15:342021/03/10 財經 中鋼2月營收301億元 創2013年來同期新高 16:042021/03/10 財經 豆府餐飲集團2月營收年增46.07％ 創同期新高 17:022021/03/10 財經 去年基數低、春節買氣挹注 遠百2月營收大進補 年增逾3成 16:042021/03/10 財經 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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