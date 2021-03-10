摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，群聯（8299）坐擁NAND控制IC持續是賣方市場，搭配NAND價格從3月開始調漲兩大利多，提供股價上攻動能，給予508元推測合理股價，僅次於里昂證券的525元，挑戰股價升級「5」字頭的希望仍舊濃厚。

與聯詠、瑞昱相似，外資對群聯寄予厚望，點名有望成為股價升級500元代表。聯詠日前受惠里昂證券登高一呼給出千元股價預期帶動，瑞昱則憑藉大摩、美銀等外資看好，股價均曾站上500元；半導體族群高價指標股就剩群聯尚未達陣，接下來能否在台股氣氛相對低迷，且聯詠、瑞昱回檔之際，逆勢上攻激勵人心，料將牽動投資半導體資金布局。

詹家鴻認為，群聯受惠控制IC價格走升、且握有低價的NAND庫存，上半年毛利率將有長足進步，推估毛利率將從2020年第四季的23.7％，增加至本季的25.4％，第二季再成長到26.1％。

DramExchange最近才調升第二季的NAND的報價預期，首先，一般客戶用的固態硬碟（SSD）單位售價預期由與上季持平，調升到上漲3～8％；其次，企業用的SSD單位售價由季減近5％，直接翻正為季增上看5％；再者，整體NAND flash價格也將從不漲不跌，變成上揚3～8％。於NAND價格「通膨」環境中，群聯的毛利表現也將受到帶動。

(工商 )